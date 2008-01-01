"Кайрат" объявил об уходе легионера и своего воспитанника

Польский хавбек Конрад Вжесиньски и казахстанский защитник Нурлан Даиров покинули "Кайрат", сообщает официальный сайт клуба. У обоих футболистов завершились сроки действия контрактов.

Конрад присоединился к "Кайрату" в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб полузащитник сыграл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал 11 ассистов.

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Даиров является воспитанником "Кайрата". В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в премьер-лиге случился в 2016-м, когда он вышел на поле в игре против "Ордабасы". За основной состав провел шесть матчей.

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В минувшем сезоне "Кайрат" стал чемпионом, завоевав первое "золото" КПЛ за 16 лет.