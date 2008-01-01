Дебютант еврокубков от Казахстана начал переговоры о продлении контрактов с лидерами команды

"Кайсар"
ведет переговоры на предмет пролонгации контрактов с некоторыми футболистами. Об этом сообщил директор кызылординского клуба Серик Досманбетов.
"После назначения главного тренера "Кайсар" начнет подготовку к новому сезону. Основной состав команды составят местные игроки. Сегодня у нас есть контракты на будущий год с Думаном Нарзильдаевым, Ильясом Амирсеитовым, Нуримжаном Салайдином, Шоканом Абзаловым, Иваном Графом, Марселем Исламкуловым. Мы также ведем переговоры о продолжении сотрудничества с такими игроками, как Александр Марочкин, Багдат Каиров, Александр Заруцкий, Элгуджа Лобжанидзе", - приводит слова Досманбетова пресс-служба клуба.
Напомним, что минувший сезон "Кайсар" завершил на седьмом месте. Предыдущим наставником клуба был Стойчо Младенов. Под руководством болгарина "волки" в прошлом году завоевали Кубок страны и заполучили право в этом сезоне дебютировать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где уступили кипрскому АПОЭЛу (1:4).
Клуб уже определился
с кандидатами на пост главного тренера и бюджетом на следующий сезон в КПЛ.