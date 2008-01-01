Футболист "Ордабасы" устроил драку с ассистентом главного тренера

Расставание главного тренера "Ордабасы" Кахабера Цхададзе
с командой получилось скандальным. Дошло до рукоприкладства, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
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"Сразу после матча последнего тура с "Окжетпесом" один из футболистов команды устроил драку с помощником Цхададзе. В чем причина - понять сложно. Очевидцы утверждают, что ассистент тренера Чихрадзе за несколько минут до конца игры подозвал одного из запасных, дал задание разминаться и переодеваться. Игрок выполнил установку и подошел к главному тренеру. А тот стал возмущаться. Мол, тебя кто звал? И все на повышенных тонах. Игрок вернулся на трибуну.
А после матча, в раздевалке, футболист отказался пожимать руку Чихрадзе. Слово за слово, и игрок нанес мощный удар в челюсть грузинскому тренеру. Началась потасовка, но руководство клуба быстро разняло дерущихся.
Об ужасном микроклимате в шымкентском коллективе разговоры ходят давно. Игроки недовольны грубым обращением со стороны главного тренера. Подтверждением этому может служить следующий факт: вечером в ресторане отеля должен был состояться прощальный командный ужин. Но никто на него не явился", - говорится в тексте.
Напомним, что "Ордабасы" завершил сезон на пятом месте. 52-летний Цхададзе работает в клубе с 2018 года. До этого возглавлял "Кайрат" в период 2016-2017 годов.