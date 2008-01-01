"Уровень чемпионата упал". Эксперт подвел итоги КПЛ-2020

Уровень казахстанской премьер-лиги
в этом году несколько упал, считает известный специалист Булат Есмагамбетов
. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он оценил выступление некоторых клубов.
"Если брать в целом, хорошо, что смогли закончить чемпионат в этом году. Говоря о триумфе "Кайрата", то можно сказать, что команда победила заслуженно, выглядела лучше конкурентов, выиграла во всех принципиальных матчах и сыграла стабильно.
Что касается "серебра" "Тобола", то команда Григория Бабаяна уверенно провела последние матчи, а до этого чередовала победы с провалами. Свои игры в конце сезона костанайцы выиграли и обеспечили себе серебряные медали. Добились того, чего хотели.
"Астана" к сожалению столкнулась со сменой тренера и непонятной ситуацией в команде. Это помешало им, но здесь вопрос стоял о втором или третьем месте. И они стали бронзовыми призерами.
"Шахтер" неожиданно ворвался в зону еврокубков и будет играть в Лиге конференций. Карагандинцам удалось обойти "Ордабасы". Шымкентцам в таком исходе, прежде всего, следуют винить себя. У них было приличное преимущество перед "Шахтером", но в последних турах вместо 12 очков "Ордабасы" набрал всего один балл в матче с "Кызыл-Жар СК". Что получилось, то получилось.
Остальные команды расположились на своих местах. Конечно, жаль, что вылетел "Окжетпес", но тяжело на что-то рассчитывать, не забивая голы и мало моментов создавая впереди. Плюс "Каспий" выиграл у них принципиальный матч за шесть очков. В целом, чемпионат прошел ровно, не было больших неожиданностей, кроме взлета "Шахтера" на еврокубковое место.
Сильно ли упал уровень чемпионата по сравнению с прошлыми сезонами? Да, сейчас уровень несколько упал. Доказательством чему служит выступление наших команд в еврокубках. Ни одна из них не смогла пройти дальше второго раунда Лиги Европы. Сейчас невозможно оправдать этот провал какими-то доводами наподобие остановки чемпионата из-за пандемии.
Может это вызвано большим количеством игроков из стран ЕАЭС, многих из которых нельзя назвать топовыми. По пальцам одной руки можно пересчитать хороших легионеров вроде Вагнера Лава
и Жоао Пауло
, а в целом, мало кто показал себя ярко. Чемпионат вышел немного скучным из-за отсутствия болельщиков. Зрители создают определенную ауру. Но, хорошо, что чемпионат провели. Такая ситуация во многих странах мира", - заявил он.
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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