Потеря Зорича, перестрелка с "Кайратом", закономерный вылет. "Окжетпес" - итоги сезона КПЛ-2020

"Окжетпес"
провалил старт и финиш сезона, что стало определяющим в его судьбе по итогам нынешнего чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz
зафиксировал главные впечатления от команды Андрея Карповича
, которая вылетела из КПЛ.
Лучший игрок
Большая удача "Окжетпеса" в прошлом сезоне - наличие двух балканцев, чей уровень игры выглядел сильно лучше общекомандного рейтинга. Милан Стоянович
и Дарко Зорич
- два ключевых игрока кокшетауского клуба, но влияние второго все-таки более значимое. Черногорец сыграл на шесть матчей меньше Стояновича, но создал столько же голов - четыре. Именно отсутствие Зорича в половине игр нынешнего сезона сильно сказалось на результатах "Окжетпеса". Скорее всего клуб не сможет удержать столь качественного легионера и Зорич будет котироваться на казахстанском рынке даже в командах, претендующих на медали.
Лучший матч
Для Андрея Карповича любой матч с "Кайратом" является событием и добыть в нем результат - важная задача по сезону. "Окжетпесу" удалось остановить команду Алексея Шпилевского в середине сезона. Конкурентный матч против лидера закончился красивым итогом - 3:3. "Окжетпес" сильно удивил и тогда казалось, что эта игра придаст импульс "синегорцам", но в итоге голевая рубка с "Кайратом" стала лишь вспышкой в очень сером и депрессивном сезоне "Окжетпеса".
Оценка селекции
Если команда вылетает из высшего дивизиона, очевидно, что трансферы клуба сработали ниже среднего. Из редких удачных попаданий - центральный защитник из Украины Тарас Бондаренко и возможно опорник Жиан Мартинс. В остальном целая группа крайне странных новичков из России, совсем не добавившие команде вариативности и класса казахстанцы, а также другие иностранцы не оправдавшие надежд в лице Алексея Гавриловича, Алии Абубакара и Марко Обрадовича.
Оценка по сезону
Мы уже рассуждали
на тему того, что могло стать ключевой причиной окончательного падения "Окжетпеса", но безусловно не все зависит только от главного тренера Андрея Карповича. В Кокшетау, как и во многих других регионах, все нацелено только на результат. Клуб по-прежнему далек от идеалов правильного развития, им не хватает стабильного, стратегического плана на несколько лет вперед. Строго говоря, "Окжетпес" обладает более широкими возможностями, нежели "Кызыл-Жар СК" или "Каспий", но в итоге вылетает после прошлого сезона, где было седьмое место. Это говорит о рандомности успеха, учитывая, что команда не потеряла игроков, тренера, но все равно покинула КПЛ.