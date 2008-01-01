Бывший лидер "Астаны" остался без клуба

Конголезский нападающий Жуниор Кабананга, выступавший ранее за "Астану", покинул солигорский "Шахтер". Об этом сообщает телеграм-канал Белорусский Футбол.



31-летний форвард стал футболистом "горняков" в сентябре, проведя с того момента пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. При этом в составе "Шахтера", который возглавляет экс-тренер "Астаны" Роман Григорчук, стал чемпионом Беларуси, но местные СМИ и болельщики были не в восторге от формы игрока.



А вот в "Астане" легионер играл более чем успешно, особенно в период 2015-2017 годов, когда забил 29 голов в 57 матчах. Его второй приход в казахстанский клуб в 2018-м вышел уже не таким удачным - всего два мяча в 20 играх чемпионата. Тем не менее с астанчанами четыре раза выигрывал КПЛ, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.



Текущую стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро.