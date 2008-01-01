"Заняли не то место, которое заслуживали". Тренер "Тараза" - об итогах сезона-2020 и победах над "Кайратом" с "Астаной"

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" в последнем туре КПЛ и подвел итоги сезона-2020, сообщает официальный сайт клуба.

– Владимир Андреевич, что скажете о последнем матче?

– Прошедший матч примечателен тем, что на этот раз в нашей команде обошлось без удалений и пенальти. К сожалению, и у нас, и в составе соперников не играли некоторые лидеры. Будь соперник более мотивирован - была бы другая игра, что все же было бы полезнее для наших игроков. Впрочем, и этот матч нельзя назвать легким. Нам пришлось играть четвертую игру за девять дней, и в этом плане соперник был более мобилен и подготовлен физически. Но мы справились - выдержали много борьбы, хотя не обошлось без ошибок.

– Вы довольны этим сезоном?

– Рад, что закончили чемпионат на мажорной ноте. Единственное, жаль, что заняли не то место, которое заслуживали. С учетом всех нюансов, справедливее было бы, если были бы выше на две-три позиции.

– В матчах с лидерами "Тараз" набрал достаточное количество очков. Были повержены не только "Кайрат", но и "Астана", "Ордабасы"…

– На самом деле в матчах с лидерами было непросто. Тем не менее наши игроки получили бесценный опыт удачных игр с лидерами чемпионата. Надеюсь, в следующем году все это поможет нашей команде выступить лучше с турнирной точки зрения. Благодарю всех болельщиков клуба за прошедший сезон. Мы чувствовали их поддержку.

По итогам сезона "Тараз" завершил чемпионат на восьмом месте.