"Заняли не то место, которое заслуживали". Тренер "Тараза" - об итогах сезона-2020 и победах над "Кайратом" с "Астаной"

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко прокомментировал победу над алматинским "Кайратом" в последнем туре КПЛ и подвел итоги сезона-2020, сообщает официальный сайт клуба.
– Владимир Андреевич, что скажете о последнем матче?
– Вы довольны этим сезоном?
– Рад, что закончили чемпионат на мажорной ноте. Единственное, жаль, что заняли не то место, которое заслуживали. С учетом всех нюансов, справедливее было бы, если были бы выше на две-три позиции.
– В матчах с лидерами "Тараз" набрал достаточное количество очков. Были повержены не только "Кайрат", но и "Астана", "Ордабасы"…
– На самом деле в матчах с лидерами было непросто. Тем не менее наши игроки получили бесценный опыт удачных игр с лидерами чемпионата. Надеюсь, в следующем году все это поможет нашей команде выступить лучше с турнирной точки зрения. Благодарю всех болельщиков клуба за прошедший сезон. Мы чувствовали их поддержку.
По итогам сезона "Тараз" завершил чемпионат на восьмом месте.
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