Гол Томасова в касание с лета признан лучшим в 21-м туре КПЛ-2020

Гол полузащитника "Астаны" Марина Томасова в ворота "Жетысу" признан лучшим в 21-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Хорватский полузащитник набрал подавляющее число голосов - 57 процентов. Томасов на 61-й минуте матча с "Жетысу" сравнял счет. Он пробил в касание с лета после диагональной передачи в исполнении Дмитрия Шомко. В этой встрече столичный клуб одержал волевую победу и занял итоговое третье место в КПЛ-2020.
Второе место в голосовании занял Абат Аймбетов из "Кайрата" - 18 процентов. Третью и четвертую позиции разделили Арсен Хубулов из "Шахтера" и Елжас Алтынбеков ("Кайсар") - по девять процентов. Замкнул топ-5 голосования игрок "Тобола" Роман Муртазаев. Он набрал семь процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара";
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Ордабасы";
Двадцатый тур. Арман Нусип ("Каспий") - гол в ворота "Тараза".
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства - дебютные в истории столичного клуба. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.