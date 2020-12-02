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Поле как у "Реала" и "Милана". Итальянец рассказал о завершении работ по замене газона на "Астана Арене"

Покрытие получит наивысшую категорию.

Поле как у "Реала" и "Милана". Итальянец рассказал о завершении работ по замене газона на "Астана Арене"
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Работы по замене искусственного газона на стадионе "Астана Арена" подходят к концу. Корреспондент Vesti.kz побывал на главной арене страны и воочию увидел, в чем же заключаются преимущества нового покрытия.

Подрядная организация - компания ТОО "LCW Group Kazakhstan" - приступила к работам в начале текущего года, однако из-за пандемии столкнулась с массой проблем. Несмотря на это, рабочим удалось завершить объемный ремонт в этом году. Помимо замены синтетического покрытия, работы включали в себя и установку системы дренажа, а также автоматической системы полива, ведь ранее поле на "Астана Арене" поливалось при участии сотрудников пожарных подразделений.

У кромки поля мы встречаем директора итальянской компании Стефано Вольпи и переводчицу Азель, которая максимально точно и оперативно переводила сказанное иностранцем автору этих строк.

- Работы завершены. Поле готово к эксплуатации. Осталось только подписать необходимые документы, - рассказывает Стефано. - Время использования этого поля напрямую зависит от технического обслуживания. Если нагрузка будет интенсивная, то потребуется больше усилий. Люди ошибочно думают, что если поле искусственное, то за ним можно не ухаживать. У синтетического покрытия есть свой годовой план обслуживания. Я в курсе, что поле на стадионе всегда загружено и его меняют каждые пару-тройку лет. Выдержит ли это поле дольше предыдущих? Производитель покрытия уверяет, что если за ним тщательно следить, то оно может прослужить до десяти лет.

- Что вы подразумеваете под словом "обслуживание"?

- Необходимо внимательно отслеживать уровень засыпки крошки, нужна постоянная досыпка в пределах 10-15 процентов. Поле современное, подобрано специально для этого стадиона. Мы знали, что на "Астана Арене" существует система подогрева. У предыдущих покрытий была постоянная проблема с ворсом, менялась структура пластика из-за различных факторов. Если присмотреться, то новое поле идеально ровное. После игр газон восстанавливает свое исходное состояние и высоту. Вращение мяча идеальное. Контроль дозасыпки крошки гарантирует идеальную игру, должную амортизацию. Нашей целью было ощущение игроков, что игра проходит на натуральном поле. Сейчас находимся в ожидании технического специалиста ФИФА. Впервые в истории стадиона газон получит наивысший рейтинг - PRO, максимальный уровень сертификации.

- Хотелось бы узнать и о системе полива поля.

- Система полностью установлена и автоматизирована. Работать приходилось в сложных условиях. Система полива имеет шесть автоматизированных оросителей - четыре на углах и два по центру поля. То есть на сто процентов покрывается все поле. Каждый цикл полива расходует около десяти тысяч кубометров воды.

Фото: Vesti.kz©

Во время пандемии работы приостанавливались. Могли бы рассказать, с какими проблемами вы столкнулись?

- Начиная с марта, из Италии выезжали десять грузовых автомобилей. По каждой фуре у нас была отдельная история. Каждая страна, через которую проезжали автомобили, приняла свои меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, в Литве и Беларуси - свои, в России - уже другие. Это отняло большое количество времени на транспортировку груза.

- Крыша на "Астана Арене" протекает. Это большая проблема для нового поля?

- Действительно, это так. После таких протеканий на газоне остаются пятна, которые можно устранить лишь титаническими усилиями. Мы обучили местных специалистов, и теперь они знают, как привести поле в эстетичный вид.

- Хотелось бы узнать о ходе работ по замене газоне на стадионе в Караганде.

- В этом городе, в отличие от "Астана Арены", нужно было еще устанавливать систему подогрева поля. Проведена большая работа. Поле уже в Караганде. Идет обсуждение по замене покрытия и на запасном поле стадиона "Шахтер". Приоритет, конечно, отдается основному полю. После завершения работ по замене поля на "Шахтере" мы вернемся и к этому вопросу.

- У многих футболистов имеются противопоказания, то есть им нельзя играть на искусственных полях. Можно ли сказать, что такая категория игроков легко сможет выступать на этом покрытии?

- Сертификат FIFA Quality PRO не говорит о том, что поле красивое или зеленое. Оно означает, что газон отвечает всем стандартам искусственного покрытия. То есть все футболисты могут на нем играть без всяких противопоказаний.

- Занимается ли ваша компания установкой и техобслуживанием натуральных полей?

- В Италии я занимался этим. В частности, техническим обслуживанием газона на стадионе "Сан Сиро". Правда, поле там гибридное - это современное решение.

- Есть ли аналоги текущего поля в других странах мира?

- Производитель у наших полей один - итальянская компания Limonta Sport. Во всем мире таких покрытий тринадцать. Это поле - уже четырнадцатое. Если называть самые знаменитые аналоги, то можно выделить тренировочные поля "Милана", "Интера", "Реала", "Галатасарая" и других клубов. Кстати, на сайте ФИФА есть вся необходимая информация об этом. Мы работали на основании стандартов, которые уже разработаны и сертифицированы ФИФА.

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020

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