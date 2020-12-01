Вратарь сборной Армении покинул участника еврокубков от Казахстана

34-летний голкипер сборной Армении Давид Юрченко покинул карагандинский "Шахтер", сообщает Sport24.ru.

"У меня закончился контракт с "Шахтером" и на данный момент я свободный агент. Пока насчет будущего нет конкретики. Возможно, вернусь в Россию. Посмотрим, как сложится", – сказал Юрченко.

В прошедшем сезоне Юрченко провел за "Шахтер" семь матчей и пропустил восемь голов. Последний раз вратарь появлялся на поле в матче десятого тура премьер-лиги против "Жетысу" (2:3).

Юрченко в этом году дебютировал за сборную Армении, в составе которой провел шесть игр.

"Шахтер" по итогам сезона занял четвертое место в КПЛ-2020 и завоевал путевку в еврокубки. Правда, "горняки", как и "Астана" с "Ордабасы", не сыграют в Лиге Европы.