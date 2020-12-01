"Предложил детектор лжи". Российский вратарь рассказал, как Боранбаев обвинял игроков "Кайрата" в сдаче матча "Астане"

Вратарь подмосковных "Химок" Дмитрий Хомич в интервью Sputnik вспомнил неприятный момент, связанный с его недолгим выступлением в алматинском "Кайрате". Однажды его и еще нескольких игроков, в числе которых был Самат Смаков, обвинили в сдаче матча "Астане". Футболист вспомнил, как это было, и рассказал подробности.

Напомним, в октябре 2014 года Хомич вместе с еще четырьмя футболистами был отстранен от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения "Кайрата" от "Астаны" (1:5). Руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели "должную спортивную борьбу".

- Не могу не спросить про короткий этап вашей карьеры, связанный с Казахстаном и "Кайратом". В СМИ появлялась достаточно противоречивая информация о причинах прекращения сотрудничества с вами.

- Пусть, что угодно рассказывают. Я знаю, как есть, и мне скрывать нечего.

- Писали, что вас обвиняли в участии в договорных матчах? Подозревали, что вы сдавали матчи.

- Мы играли, у нас оставалось четыре игры до конца чемпионата, мы шли на первом месте. Едем к "Астане" и проигрываем ей. После матча в раздевалку зашел президент (Кайрат Боранбаев - Sputnik) и высказал свое недовольство нашей игрой.

- И что же случилось после матча с "Астаной"?

- Прилетели из Астаны в Алматы. Мы все еще остаемся на первом месте, в трех оставшихся матчах нам нужно набрать четыре очка. И мы чемпионы. Две из них играть дома. Думаю, мы бы стали чемпионами, потому что команда у нас была очень сильная.

На следующий день была восстановительная тренировка, мы пошли в баню с пацанами, сидели, и тут капитан команды Самат Смаков говорит, что мы отстранены, нас обвиняют в участии в договорных матчах. Мы сразу же позвонили главному тренеру и президенту. Приходим к президенту, он говорит: "Вы игру сдали".

А я в Казахстане семь месяцев играю, никого тут не знаю, предложил поехать на полиграф, детектор лжи, я же знаю, что никакого матча не сдавал. Нас обвинили, а доказательств никаких. В ответ услышал, что будут нам доказательства. До сих пор их нет. Потому что ничего не было.

- Как завершились решающие игры того чемпионата и как вы расстались с руководством клуба?

- Чемпионат закончился. Конечно же, мы его не выиграли, две игры проиграли, потому что молодежь выходила, убрали всю линию обороны и вратаря. Сезон заканчивается, у меня еще два года контракта. Хороший контракт, хорошие условия были. Президент предложил остаться, сказал, я им нужен, как будто ничего не было.

- И какой была ваша реакция?

- Я сказал, что мои имя и фамилия, моя репутация важнее. Попросил просто отпустить меня. Если бы я уходил досрочно, там компенсация мне положена была. Я сказал, что не хочу оставаться, потому что не было гарантий, что так со мной не поступят еще раз.

Мне это не было нужно, я никогда в жизни такими вещами не занимался. Меня в России все знают. Руки пожали, и я уехал в "Амкар". Я мог остаться, но считаю, что это было бы неправильно. Я свое имя не дам испортить и испачкать никому, всегда скажу так, как есть. Главное, что мои знакомые и близкие знают, что ничего не было. Что думают другие, не интересует.

- Остались ли у вас друзья или знакомые с тех времен?

- Я слежу за "Кайратом", общаюсь с ребятами. Должен был приехать на прощальный матч к Самату Смакову, но не попал, потому что в этот день у нас была у самих игра в "Химках", меня не отпустили, но я очень хотел поехать.

- Общаетесь ли вы с кем-то из руководства "Кайрата"?

- Вижу, смотрю, много знакомых из «Кайрата», с руководителями клуба переписываемся, хорошие, добрые отношения. Не скажу, что мы расстались плохо, но осадок остался. Я думаю, в той ситуации сначала сказали, а потом уже жалели, но назад хода не было.