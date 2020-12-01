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"Астана" могла опуститься ниже третьего места". Младенов - о конкуренции в КПЛ, сезоне в "Кайсаре" и своем будущем

Также высказался о тренерах в Казахстане.

"Астана" могла опуститься ниже третьего места". Младенов - о конкуренции в КПЛ, сезоне в "Кайсаре" и своем будущем
Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Болгарский тренер Стойчо Младенов подвел итоги своей работы в "Кайсаре", отметил развитие казахстанского футбола и перспективных тренеров премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Blitz.bg.

– Сезон в Казахстане закончился. Какие выводы?

– Казахстанская федерация создала замечательный вариант завершения чемпионата. Все матчи проводились в одном городе, чтобы избежать поездок и заражения. Клубы выбирали отели, базы. Скорее всего, стадионы определялись по жребию. Не все матчи проводились на одном поле. Была последовательность. Отличная организация, за которой следят очень внимательно. Форма чемпионата в Казахстане мне понравилась больше, чем в Болгарии. Было сложно из-за пандемии, готовились несколько раз. Решение сыграть 20 туров было положительным. Мы видели честные и правильные матчи. Были неожиданные результаты, рейтинг. "Астана" заняла третье место. Это необычно, учитывая класс команды. Все это говорит о серьезной конкуренции в чемпионате. В условиях пандемии федерации удалось организовать лучший чемпионат для такой ситуации.

– "Кайсар" завершил сезон на седьмом месте. Вы довольны результатом?

– Мы очень сильно начали чемпионат, но из-за вируса произошел большой перерыв. Это нарушило синхронность, и мы лишились нескольких хороших игроков. У нас были очень неплохие моменты в течение сезона. Мы навязывали соперникам свой футбол. Молодое поколение из "Байконура" также качественно провело сезон.

– Вы еще не определились со своим будущим?

– Сначала хочу отдохнуть пару недель. Потом я подумаю о возможностях, которые у меня есть. Я не могу сообщить сейчас никаких новостей. Варианты есть, но решение приму после 15 декабря.

– За четыре года успели наладить контакты с кем-нибудь из Казахстана?

– Самым впечатляющим является знакомство и совместная работа с Крымбеком Кушербаевым. Чрезвычайно честный человек. Его слово было законом. Огромное ему спасибо за возможность работать самостоятельно и без помех.

– Как развивается казахстанский футбол?

– Футбол в Казахстане растет с каждым годом. Жесткая конкуренция помогает улучшить качество игры. Команды из нижней части таблицы могут обыграть лидеров. "Астана" заняла третье место, хотя могла опуститься еще ниже. К такой конкуренции стремится каждая федерация.

– Расскажите о тренерах, работающих в Казахстане.

– Преобладают иностранцы. Но выделяются несколько местных имен, у которых есть современные взгляды и понимание футбола. Они практиковали современный стиль. Назову два имени. Григорий Бабаян был помощником Станимира Стойлова в "Астане". Теперь, будучи наставником в "Тоболе" вместе с Саидом Ибрагимовым, они стали вторыми. Еще до этого он завоевывал чемпионство с "Астаной". Он очень хорошо выступал на европейских турнирах. У этого тренера впереди большое будущее. Могу выделить Андрея Карповича из "Окжепеса". Его команда больше всех пострадала от пандемии. Несмотря на то, что кокшетаусцы вылетели из премьер-лиги, они показывали хороший футбол. Я считаю, что эти два тренера очень выделялись. Нельзя забывать и Шпилевского, ставшего чемпионом с "Кайратом".

Жаль, что у меня не было возможности попрощаться с командой и игроками. Накануне матча мы поменяли билеты. Попрощаться успели только с президентом клуба Сериком Досманбетовым. Он всегда проявлял уважение ко мне и моей команде. Я не прощаюсь с игроками. Надеюсь, что увижу их на турецких сборах.

Я позвонил Марочкину и передал команде свои поздравления и извинения за то, что не буду присутствовать на последней игре. За эти четыре с половиной года я был очень счастлив и доволен своим пребыванием в Казахстане. В Кызылорде я создал стабильность, на которую может опираться следующий тренер. И продолжить – в виде игры, рейтинга, состава. Мы всегда старались быть на уровне с сильнейшими. В прошлом году мы выиграли Кубок Казахстана. В том сезоне у меня была лучшая команда. К сожалению, сразу четыре игрока ушли, и мы не смогли найти им качественные замены. Со всеми расстались в хороших отношениях.

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020

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