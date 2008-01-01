Два футболиста "Тараза" поругались из-за штрафного и получили по желтой

Курьезный эпизод случился во время матча заключительного тура казахстанской премьер-лиги между "Таразом" и "Кайратом".

На 66-й минуте южане получили право на штрафной удар. К мячу подошли Горан Бркич и Тони Силва. Оба игрока взяли разбег, но не скоординировали свои действиями и в итоге помешали друг другу.

После этого Силва все же попытался пробить, однако Бркич выставил ногу и помешал одноклубнику. Затем футболисты продолжили выяснять отношения друг с другом на поле, за что получили по желтой карточке от рефери.

Сам матч завершился минимальной победой 1:0 в пользу "Тараза", который по итогам сезона занял восьмое место. "Кайрат" же досрочно стал чемпионом.