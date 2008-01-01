"Мы не боимся выпускать молодежь". Шпилевский - о поражении в последнем туре КПЛ и будущих новичках "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский подвел итоги чемпионского сезона-2020 и прокомментировал матч заключительного тура премьер-лиги против "Тараза" (0:1). Его слова приводит официальный сайт клуба.

– Тяжело осознавать проигрыш, когда у нас была длительная серия без потери очков. В последних трех матчах мы давали очень много игрового времени нашим молодым ребятам. Сегодня у нас были очередные дебютанты. Это говорит о том, что мы не боимся выпускать молодежь в бой. Ребята показали себя очень достойно.

Я рад, какие у нас присутствовали динамика и агрессия. В целом картина была хорошая. Да, на последней стадии у нас не хватало точности. К тому же соперник был мотивирован, бился. Я считаю, что мы игру вели и наша молодежь смогла дать сопротивление.

На первых минутах у нас были шансы открыть счет: Айбол вышел один на один и хотел отдать пас Абату, хотя мог пробивать сам. Но ничего страшного. В целом я остался доволен. Кто-то из молодых мне сегодня сильно понравился, кому-то надо дальше упорно работать. Хотел бы выделить Данияра Усенова, который провел хороший матч. Саша Широбоков также провел солидный матч, несмотря на то, что ему 17 лет. Мы будем дальше наигрывать молодых ребят. После сборов будем смотреть, кто останется с нами в игровом и тренировочном процессе, а кто будет получать практику в "Кайрат-Жастар".

Хотелось бы также поблагодарить Федерацию, ПФЛК и всех, кто дал возможность провести и доиграть чемпионат в это непростое время. Да, чемпионат был специфический, но все матчи прошли на хорошем уровне и с хорошей организацией. Важно было доиграть этот сезон.

Перед праздниками хочу пожелать всем болельщикам, футболистам, руководителям, сотрудникам крепкого здоровья. Желаю всем тепло провести праздничные дни с вашими семьями и родными!

Напомним, по итогам сезона "Кайрат" стал чемпионом КПЛ-2020. Для алматинского клуба это первое чемпионство за 16 лет.