Судья допустил явную ошибку - Бабаян о спорном пенальти в матче "Шахтер" - "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал матч заключительного тура премьер-лиги против "Шахтера" (0:1), сообщает официальный сайт костанайского клуба.

- Несмотря на то, что мы решили в последнем туре все свои задачи, показали очень качественный футбол. Ребята старались, создавали моменты. Было огромное желание выиграть матч, но не реализовали свои моменты. Пропустили гол после довольно-таки спорного пенальти, где, на мой взгляд, судья допустил явную ошибку.

Спасибо всем за сезон! Сейчас нам всем нужно немного перевести дух, отдохнуть от этого сложного года. Хотел бы еще раз поблагодарить и поздравить наших болельщиков. Всех с окончанием сезона!

Добавим, что благодаря этой победе "Шахтер" занял четвертое место в КПЛ-2020 и получил последнюю путевку в еврокубки, куда также пробились "Тобол", "Астана" и "Кайрат".