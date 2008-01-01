"Иностранцу сложно". Легионер - о жизни в Казахстане, болгарской "колонии" в "Кайсаре" и продолжении карьеры

Болгарский нападающий кызылординского "Кайсара" Александр Колев рассказал о своем пребывании в Казахстане и дальнейшем продолжении карьеры, сообщает Nostrabet.com.

– Как бы вы описали свое пребывание в Казахстане, совершенно другой стране и культуре, чем те, в которых вы были до сих пор?

– Я чувствую это как накопленный опыт. Очень плохой год, поскольку было сыграно всего три месяца чемпионата, матчи были каждые три дня в одном городе из-за пандемии коронавируса. Поговаривали даже, что сезон отменят и так далее, но в итоге все матчи были сыграны и сезон закончился.

– Как местные жители относятся к иностранцам, хотя у вас была болгарская "колония" в "Кайсаре" со Стойчо Младеновым и его командой?

– Что я могу вам сказать, иностранцу сложно проявить себя и быстро заслужить уважение местных жителей. Это непросто, но это футбол, и нужно сосредоточиться на своих выступлениях.

– Теперь вы свободный агент. У вас уже есть варианты продолжения карьеры?

– Нет. Чемпионат завершился несколько дней назад. Я свободный агент, так как мой контракт истек. Над этим вопросом работает мой агент, жду звонков.

В минувшем сезоне Колев провел 16 матчей за "Кайсар" в КПЛ и результативными действиями не отметился. Младенов уже покинул кызылординский клуб, который по итогам сезона занял седьмое место.