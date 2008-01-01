Назван лучший ассистент КПЛ-2020

Полузащитник алматинского "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев стал лучшим ассистентом казахстанской премьер-лиги сезона-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом сезоне хавбек отдал восемь голевых. На один ассист меньше сделал капитан карагандинского "Шахтера" Арсен Хубулов.

По пять голевых на свой счет записали: Дино Миканович и Вагнер Лав (оба - "Кайрат"), Серикжан Мужиков ("Тобол") и Жоао Пауло ("Ордабасы").

По четыре асисста сделали: Тони Сильва ("Тараз"), Небойша Косович ("Кайрат"), Сенин Себаи ("Тобол"), Тигран Барсегян ("Астана").

По три раза в голевых моментах поучаствовали: Педро Эуженио ("Жетысу"), Милан Стоянович ("Окжетпес"), Макс Эбонг, Дмитрий Шомко (оба – "Астана"), Билал Себаихи ("Каспий"), Мирзад Механович ("Ордабасы"), Александр Станисавлевич ("Кайсар"), Сергей Зенев ("Шахтер").



Напомним, лучшим бомбардиром КПЛ-2020 стал Пауло, забивший 12 голов.