"Атырау" сделал предложение футболисту сборной Казахстана

Защитник кызылординского "Кайсара" Елдос Ахметов может продолжить карьеру в "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz.

30-летний игрок получил предложение от "нефтяников", которые вернулись в КПЛ после годичного отсутствия. Сам Ахметов пока не принял решения и намерен рассмотреть и другие варианты.

В минувшем сезоне Ахметов провел всего три матча в КПЛ, так как не пользовался доверием главного тренера "Кайсара" Стойчо Младенова. Тем не менее тренерский штаб сборной Казахстана регулярно включал защитника в расширенный список.