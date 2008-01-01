"Атырау" сделал предложение футболисту сборной Казахстана

"Нефтяники" вернулись в КПЛ.

Елдос Ахметов. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:06

Защитник кызылординского "Кайсара" Елдос Ахметов может продолжить карьеру в "Атырау", сообщает Meta-ratings.kz.

30-летний игрок получил предложение от "нефтяников", которые вернулись в КПЛ после годичного отсутствия. Сам Ахметов пока не принял решения и намерен рассмотреть и другие варианты.

В минувшем сезоне Ахметов провел всего три матча в КПЛ, так как не пользовался доверием главного тренера "Кайсара" Стойчо Младенова. Тем не менее тренерский штаб сборной Казахстана регулярно включал защитника в расширенный список.

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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 08:06
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