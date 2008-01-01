Первый за 20 лет. Форвард "Ордабасы" повторил достижение Нилтона Мендеса

Форвард "Ордабасы" Жоао Пауло стал первым бразильцем с 2000 года, которому удалось выиграть гонку бомбардиров казахстанской премьер-лиги. При этом по сравнению с предыдущими сезонами среди лучших по результативности игроков КПЛ на его счету меньше всего голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Жоао - второй футболист из Бразилии, ставший лучшим бомбардиром КПЛ. В 2000 году это достижение покорилось Нилтону Мендесу, который забил 21 гол в составе "Иртыша".



Сам бразилец забил 12 мячей в нынешнем сезоне, что является наименьшим голевым показателем среди лучших бомбардиров КПЛ всех сезонов. До этого меньше всего взятий ворот среди голеадоров имели казахстанец Мурат Тлешев из "Иртыша" и молдаванин Александр Голбан ("Тобол"). Оба отличились по 13 раз в сезоне-2018 и разделили первенство.



Лучшим бомбардиром среди казахстанцев стал форвард "Кайрата" Абат Аймбетов, отличившийся в КПЛ-2020 десять раз. В прошлом году, выступая в "Актобе", он с 16 голами также становился лучшим бомбардиром из числа местных футболистов. Отметим, что последним казахстанским игроком, побеждавшим в споре бомбардиров, был Тлешев. Помимо упомянутого сезона-2008, он единолично выигрывал звание в 2005 году, забив 20 голов за "Иртыш".



Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" впервые с 2008 года гарантировал себе серебряные медали, а "Астана" завоевала "бронзу". Для столичного клуба награда этого достоинства является дебютной. Кроме того, впервые с 2014 года в еврокубки вернулся "Шахтер". А неудачником КПЛ-2020 стал "Окжетпес". С итоговой турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.