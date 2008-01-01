"Кайрат" потерпел поражение в последнем матче чемпионского сезона КПЛ

Команда Шпилевского встречалась с "Таразом".

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 22
Тараз - Кайрат 1:0

Голы: Бацуев, 62 (1:0)

Турнирная таблица

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от "Тараза" в матче 22-го тура премьер-лиги, который стал заключительным в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника подопечных Алексея Шпилевского. Автором гола на 62-й минуте стал Аюб Бацуев.

Стоит отметить, что алматинский клуб играл не основным составом. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, "Кайрат" в нынешнем сезоне впервые за 16 лет выиграл "золото", причем сделал это досрочно - по итогам 17-го тура. Обладатели призовых и еврокубковых мест также уже определены

В параллельном матча "Жетысу" со счетом 3:0 обыграл "Каспий". Голами отметились Айбар Жаксылыков ('23, '58) и Вадим Побудей ('33). Подробнее со статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.

Это были последние матчи в КПЛ-2020. С итоговым положением команд можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тараз ФК Жетысу ФК Каспий
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:52
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