"Шахтер" впервые с 2014 года выступит в еврокубках. "Горняки" добились этого права на последних минутах, сместив с четвертого места КПЛ-2020 "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как карагандинцы в последний раз провели еврокампанию.



Кажется, что "Шахтер", вопреки логике, ворвался в еврокубковую зону, вытеснив оттуда завсегдатая международных турниров последних лет "Ордабасы", который за последние шесть лет пять раз представлял Казахстан в Лиге Европы. Скромные задачи, которые ставились в текущем сезоне перед карагандинцами, вроде подтверждают это.

Напомним, "горняки", которых вряд ли кто перед чемпионатом-2020 серьезно причислял к соискателям на высокие места, должны были сохранить прописку в КПЛ. Впрочем, подопечные Константина Горовенко выверенно и методично выполнили свой план. Еще при Вячеславе Грозном "Шахтер" был первым клубом, обыгравшим в текущем сезоне "Кайрат". Алматинцы, между прочим, так и не сумели победить карагандинцев в КПЛ-2020.



Также "горняки" не проигрывали "Астане": ничья 1:1 и победа 3:1. Таким образом, из первой тройки "Шахтер" уступил лишь "Тоболу", а в заключительном туре, благодаря победе над костанайцами, вернулся в еврокубки.



Примечательно, что в противостоянии со своим локальным соперником в лице "Ордабасы" карагандинцы обменялись победами.

Фото: ПФЛК©

Что касается еврокубков, то стоит напомнить, что "Шахтер" первым из казахстанских клубов добился выхода в групповую стадию евротурнира. В сезоне-2013/14 "горняки" успешно шли в квалификации Лиги чемпионов, остановившись в шаге от основной стадии, когда уступили шотландскому "Селтику" и отправились в группу Лиги Европы.

В групповом раунде ЛЕ "Шахтер" продолжил удивлять - в четырех встречах из шести "горняки" вели в счете по ходу матча, но нехватка опыта отразилась на итоговых результатах. В итоге карагандинцы из группы не вышли.

На следующий сезон "Шахтер" не смог повторить свое достижение. "Горняки" уверенно преодолели два отборочных раунда квалификации Лиги Европы, убрав с пути армянский "Ширак" (2:1, 4:0) и литовский "Атлантас" (0:0, 3:0). Преградой для них стал хорватский "Хайдук". Причем в Караганде голевая перестрелка завершилась в пользу хозяев - 4:2, а в ответном матче в Сплите хорваты не оставили шансов двукратным чемпионам Казахстана - 0:3.

С тех пор "Шахтер" не мог помыслить об участии в европейских клубных турнирах. По итогам сезона-2014 карагандинцы заняли шестое место и в последующие годы не поднимались выше этой позиции. В 2015 году они заняли десятую строчку из 12, лишь на очко обойдя аутсайдеров КПЛ.



В 2016 году карагандинцы немного улучшили итоговые позиции - девятое место. Годом позже "горняки" стали седьмыми, в 2018-м - восьмыми и девятыми в 2019-м.



Отметим, что предстоящий еврокубковый сезон станет восьмым в истории "Шахтера". Правда, карагандинский клуб сыграет не в Лиге Европы - со следующего сезона "горняки" вместе с "Тоболом" и "Астаной" попробуют свои силы в новом турнире от УЕФА - Лиге конференций.