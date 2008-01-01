Определился последний участник еврокубков от Казахстана

Ранее были выявлены все призеры и неудачники сезона.

Фото: ПФЛК©
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"Шахтер" в меньшинстве обыграл "Тобол" в рамках заключительного 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу и квалифицировался в еврокубки на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра на "Жас Кыране" завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков". Решающий гол на 88-й минуте с пенальти забил Арсен Хубулов. При этом "горняки" заканчивали матч вдесятером вследствие удаления Гидеона Баа на 54-й минуте.

Благодаря этой победе карагандинцы сохранили за собой четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

В другом матче, прошедшем в Алматы на Центральном стадионе, "Ордабасы" победил "Окжетпес" (3:1) и финишировал на пятом месте. 

Первыми успеха добились южане - уже на четвертой минуте отличился форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко. В дальнейшем шымкентцы попытались закрепить преимущество, но вместо этого пропустили ответный мяч от Тараса Бондаренко на 39-й минуте. Лишь после перерыва (на 56-й минуте) Зиги Бадибанга вновь вывел "Ордабасы" вперед. А точку в поединке на четвертой компенсированной минуте поставил Жоао Пауло.







Еще в одном матче отчетного тура, состоявшемся на поле Академия имени Тимура Сегизбаева, "Астана" обыграла "Кызыл-Жар СК" (1:0). Победный гол на 45+2-й минуте забил Иван Маевский, который после розыгрыша углового головой переправил мяч в сетку ворот.



Ранее определились все призеры и неудачники КПЛ: "Кайрат" выиграл "золото", "Тобол" - "серебро", "Астана" - "бронзу", а "Окжетпес" вылетел в первую лигу. При этом "Иртыш" из-за финансовых трудностей снялся с чемпионата. Между тем в премьер-лигу из первой лиги пробились "Актобе" и "Атырау".
Метки:
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