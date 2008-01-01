Определился последний участник еврокубков от Казахстана

"Шахтер"
в меньшинстве обыграл "Тобол"
в рамках заключительного 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу
и квалифицировался в еврокубки на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на "Жас Кыране" завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков". Решающий гол на 88-й минуте с пенальти забил Арсен Хубулов. При этом "горняки" заканчивали матч вдесятером вследствие удаления Гидеона Баа на 54-й минуте.
Благодаря этой победе карагандинцы сохранили за собой четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.
В другом матче, прошедшем в Алматы на Центральном стадионе, "Ордабасы"
победил "Окжетпес"
(3:1) и финишировал на пятом месте.
Первыми успеха добились южане - уже на четвертой минуте отличился форвард сборной Казахстана Сергей Хижниченко. В дальнейшем шымкентцы попытались закрепить преимущество, но вместо этого пропустили ответный мяч от Тараса Бондаренко на 39-й минуте. Лишь после перерыва (на 56-й минуте) Зиги Бадибанга вновь вывел "Ордабасы" вперед. А точку в поединке на четвертой компенсированной минуте поставил Жоао Пауло.
Еще в одном матче отчетного тура, состоявшемся на поле Академия имени Тимура Сегизбаева, "Астана"
обыграла "Кызыл-Жар СК"
(1:0). Победный гол на 45+2-й минуте забил Иван Маевский, который после розыгрыша углового головой переправил мяч в сетку ворот.
Ранее определились все призеры и неудачники КПЛ: "Кайрат" выиграл "золото", "Тобол" - "серебро", "Астана" - "бронзу", а "Окжетпес" вылетел в первую лигу. При этом "Иртыш" из-за финансовых трудностей снялся с чемпионата. Между тем в премьер-лигу из первой лиги пробились "Актобе" и "Атырау".