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Лидерство Тагыбергена, конфликты Младенова, неэффективные новички. "Кайсар" - итоги сезона КПЛ-2020

У кызылординцев был шанс прибавить, но они не справились.

Лидерство Тагыбергена, конфликты Младенова, неэффективные новички. "Кайсар" - итоги сезона КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Еврокубки, много новичков, возросшие амбиции - все это предвещало крайне любопытный сезон для "Кайсара", однако надежды своих болельщиков клуб не оправдал. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что не получилось у кызылординского клуба в этом году, кто из игроков проявил себя с лучшей стороны и нужен ли команде новый главный тренер.  

Лучший игрок 


Безусловно, важное значение для кызылординцев в этом сезоне имели защитники Иван Граф и Александр Марочкин, а также грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, но главным активом клуба остается капитан Асхат Тагыберген. Лидер "Кайсара" после пребывания в больших казахстанских клубах не приехал домой, чтобы просто играть с помощью заработанной репутации.

Тагыберген дал карьере новый импульс, потащил за собой "Кайсар" и добился возвращения в сборную. В нынешнем сезоне центральный полузащитник провел 14 матчей, забил четыре мяча (Асхат один из лучших игроков лиги по части лонгшотов) и отдал две голевые передачи. Лидерские качества, игровая значимость, хорошая статистика - все это делает Тагыбергена самым ценным игроком "Кайсара" в минувшем сезоне. 



Лучший матч 

В отличие от прошлого сезона у "Кайсара" не было много ярких побед в этом году. Пожалуй, самый впечатляющий матч "волки" провели на финише чемпионата против "Ордабасы". Уверенная, крупная и добытая с свойственном стиле для "Кайсара" победа сильно ударила по шансам шымкентцев на еврокубки, а вот кызылординцам не принесла особых плюсов в турнирном плане, но эстетически эта игра явно понравилась Стойчо Младенову



Оценка селекции 



"Кайсар" потерял Тиграна Барсегяна, но компенсировал голы с помощью Элгуджи Лобжанидзе. Остальные новички в атаку практически не помогли клубу, Александр Станисавлевич, Элвин Фортес, Режинальдо и Александр Колев вместе забили лишь три мяча. При этом, новые казахстанские игроки "Кайсара" в лице Максима Федина, Куаныша Калмуратова, Елдоса Ахметова также не проявили себя, хотя тут стоит учесть, что они не получили достаточно игровой практики.

Действительно качественным приобретением среди местных ребят стал Багдат Каиров. Несмотря на несвойственную ему позицию левого защитника, кандидат в сборную Казахстана показал себя, как очень стабильный и дисциплинированный крайний защитник. В сумме у "Кайсара" получилась непродуктивная селекция, где большинство новичков либо сидели в запасе, либо не приносили существенной пользы. 

Оценка по сезону 



Учитывая, что в прошлом году "Кайсар" попал в квалификацию Лиги Европы только благодаря победе в Кубке, нынешнее и прошлое положение команды в КПЛ не сильно изменилось - седьмое место в 2020 году и шестое в 2019-м. Но визуально "Кайсар" все-таки стал слабее, прежней цельности им не хватало, кроме того, в нынешнем сезоне вокруг коллектива разносилось слишком много конфликтов - уход Пешича, постоянные разногласия Младенова с игроками.

Победа в Кубке и место в ЛЕ могли придать клубу новый импульс для развития, но никакого шага вперед не последовало. "Кайсару" пора задуматься о смене тренера и более качественной работе на трансферном рынке.   

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу

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