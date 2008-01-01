"Слышу, что мной интересуются". Васильев - о вариантах в КПЛ, провале сборной в Лиге наций и работе с Билеком

Полузащитник "Руха" Владислав Васильев в интервью Sports True рассказал о своем состоянии после положительного теста на COVID-19 и дебюте в сборной Казахстана, сообщает KazFootball.kz.



- Сформулируй главные итоги 2020 года для себя.



- Сезон в целом хороший для меня и команды. Плюс получилось дебютировать за сборную. Самое главное достижение. Положительный тест на коронавирус? У меня не было никаких симптомов, прилетел в Нур-Султан, там взяли тест и сказали, что у меня коронавирус. Два дня приходили врачи, наблюдали. Со здоровьем все в порядке. С "Рухом" было арендное соглашение до 31 декабря. Уже подписали бумаги на отпуск.



- Теперь ты игрок сборной Казахстана. Есть ли намеки на то, чтобы вернуться в родной чемпионат?



- Слышу, что мной интересуются, но лично на меня никто не выходил. Возвращение в Казахстан? Если говорить объективно, смотря в какую команду. "Ордабасы", "Тобол", "Кайрат", "Астана" - не против перейти в те команды, которые борются за чемпионство.



- Первые впечатления от игры за сборную?



- Мне очень повезло с дебютом. Мы сыграли против Беларуси, поэтому не волновался. Я постоянно играю против этих ребят.



- В прошлом розыгрыше Лиги наций мы дважды уступили Грузии, в этот раз - Беларуси. Чего не хватает сборной Казахстана, чтобы быть с этими командами на равных?



- Сборная Грузии на данный момент чуть выше. Там играет много молодых и сильных футболистов. Тот же Кварацхелия, за которого предлагают чуть ли не 30 миллионов. В этот раз повлияли травмы, коронавирус. В казахстанской премьер-лиге игры были через каждые три дня. Даже на последний сбор вызвали 27 игроков, в первый день выбыло сразу восемь футболистов. Плюс Исламхан не играл последние четыре игры.



- Как тебе работа с Михалом Билеком? Его главные качества?



- Он готовил тактически. Придерживался своей схемы, которую он, наверное, использовал в других клубах. Верил, что она даст плоды. Видно, что у него чуть-чуть другой менталитет. Я думаю, что ему было тяжело находить общий язык с некоторыми игроками. Он не шел на разговор с лидерами, которых что-то не устраивало. Они должны были разобрать эти моменты.







Напомним, что "Рух" финишировал на восьмом месте из 16 в чемпионате Беларуси. 23-летний Васильев провел 26 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. Правами на него обладает "Динамо Брест", с которым у него действует контракт до 2022 года.