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"Слышу, что мной интересуются". Васильев - о вариантах в КПЛ, провале сборной в Лиге наций и работе с Билеком

Правами на него обладает "Динамо Брест".

"Слышу, что мной интересуются". Васильев - о вариантах в КПЛ, провале сборной в Лиге наций и работе с Билеком
Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник "Руха" Владислав Васильев в интервью Sports True рассказал о своем состоянии после положительного теста на COVID-19 и дебюте в сборной Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

- Сформулируй главные итоги 2020 года для себя.


- Сезон в целом хороший для меня и команды. Плюс получилось дебютировать за сборную. Самое главное достижение. Положительный тест на коронавирус? У меня не было никаких симптомов, прилетел в Нур-Султан, там взяли тест и сказали, что у меня коронавирус. Два дня приходили врачи, наблюдали. Со здоровьем все в порядке. С "Рухом" было арендное соглашение до 31 декабря. Уже подписали бумаги на отпуск.

- Теперь ты игрок сборной Казахстана. Есть ли намеки на то, чтобы вернуться в родной чемпионат?

- Слышу, что мной интересуются, но лично на меня никто не выходил. Возвращение в Казахстан? Если говорить объективно, смотря в какую команду. "Ордабасы", "Тобол", "Кайрат", "Астана" - не против перейти в те команды, которые борются за чемпионство.

- Первые впечатления от игры за сборную?

- Мне очень повезло с дебютом. Мы сыграли против Беларуси, поэтому не волновался. Я постоянно играю против этих ребят.

- В прошлом розыгрыше Лиги наций мы дважды уступили Грузии, в этот раз - Беларуси. Чего не хватает сборной Казахстана, чтобы быть с этими командами на равных?

- Сборная Грузии на данный момент чуть выше. Там играет много молодых и сильных футболистов. Тот же Кварацхелия, за которого предлагают чуть ли не 30 миллионов. В этот раз повлияли травмы, коронавирус. В казахстанской премьер-лиге игры были через каждые три дня. Даже на последний сбор вызвали 27 игроков, в первый день выбыло сразу восемь футболистов. Плюс Исламхан не играл последние четыре игры.

- Как тебе работа с Михалом Билеком? Его главные качества?

- Он готовил тактически. Придерживался своей схемы, которую он, наверное, использовал в других клубах. Верил, что она даст плоды. Видно, что у него чуть-чуть другой менталитет. Я думаю, что ему было тяжело находить общий язык с некоторыми игроками. Он не шел на разговор с лидерами, которых что-то не устраивало. Они должны были разобрать эти моменты.



Напомним, что "Рух" финишировал на восьмом месте из 16 в чемпионате Беларуси. 23-летний Васильев провел 26 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть ассистов. Правами на него обладает "Динамо Брест", с которым у него действует контракт до 2022 года.  

 

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Метки:
Футбол Васильев Владислав КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Беларусь

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