"Кабинетные войны". "Ордабасы" простимулирует "Тобол" в последнем туре КПЛ?

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного, 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Телеграм-канал "Гол емес" не исключает вероятность того, что "Ордабасы" простимулирует "Тобол", который по итогам предыдущего тура стал серебряным призером страны.



Дело в том, что в предстоящем туре решается судьба четвертой путевки в еврокубки. За нее поборются "Шахтер" (играет с "Тоболом") и "Ордабасы" (играет с "Окжетпесом"). Перед решающим туром карагандинцы, набрав 29 очков, занимают четвертое место, дающее право играть в еврокубках в следующем сезоне, а шымкентцы с минимальным отставанием идут на пятой строчке.



"Как только казахстанская премьер-лига выходит на финишную прямую, в клубах начинаются "кабинетные войны". Руководители, чтобы сохранить кресло по окончании сезона, пытаются договариваться с соперниками конкурентов. Это может быть как борьба за попадание в еврокубки, так и за выживание.



Перед 21-м туром выходила информация о том, что "Ордабасы", которому нужно сохранить лицо перед акимом, может пообещать клубу КПЛ до 20 миллионов тенге за победу над "мешающим" шымкентцам "Шахтером". Однако информацию журналиста Садвокасова в команде из Актау категорически опровергли, хотя об этом говорят сразу несколько авторитетных инсайдеров. Кстати, матч отсутствовал в линии у букмекеров.



Теперь же на одном из пабликов прошел инсайд о том, что "Ордабасы" может сделать аналогичное предложение "Тоболу", которому предстоит сразиться с "горняками". Подтверждения нет, однако сама вероятность имеет право на жизнь.



Вообще практика стимулирования третьих клубов - нормальный процесс в Европе. В конце концов деньги предлагаются не за поражение, а, наоборот, за стремление выиграть. Это точно не криминальное явление. Правда, в открытую об этом ни один руководитель и тренер говорить не будут. Значит, процесс сам по себе не очень чистый", - говорится в тексте.



Ранее определились все призеры и неудачники КПЛ: "Кайрат" выиграл "золото", "Тобол" - "серебро", "Астана" - "бронзу", а "Окжетпес" вылетел в первую лигу. При этом "Иртыш" из-за финансовых трудностей снялся с чемпионата. Между тем в премьер-лигу из первой лиги пробились "Актобе" и "Атырау".