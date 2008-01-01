Экс-игрок европейской сборной близок к уходу из казахстанского клуба

Атакующий полузащитник "Окжетпеса" Дарко Зорич в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Meta-ratings.kz.



Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы несколько клубов КПЛ.



Минувшей зимой ему предложили контракт в "Кайсаре", однако Дарко решил остаться в "Окжетпесе".



В настоящее время Зорич травмирован и пропустил несколько матчей из-за повреждения. Скорее всего, черногорец не сможет помочь синегорцам и в последнем туре КПЛ.



В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей, в которых он забил два гола и сделал столько же ассистов. За сборную Черногории провел четыре матча и отличился один раз в период 2014-2018 годов.



Напомним, что кокшетауский клуб вылетел в первую лигу по итогам 20-го тура.