Экс-игрок европейской сборной близок к уходу из казахстанского клуба

В его услугах заинтересованы другие команды КПЛ.

Фото: ФК "Окжетпес"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:27

Атакующий полузащитник "Окжетпеса" Дарко Зорич в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы несколько клубов КПЛ.

Минувшей зимой ему предложили контракт в "Кайсаре", однако Дарко решил остаться в "Окжетпесе".

В настоящее время Зорич травмирован и пропустил несколько матчей из-за повреждения. Скорее всего, черногорец не сможет помочь синегорцам и в последнем туре КПЛ.

В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей, в которых он забил два гола и сделал столько же ассистов. За сборную Черногории провел четыре матча и отличился один раз в период 2014-2018 годов.

Напомним, что кокшетауский клуб вылетел в первую лигу по итогам 20-го тура.

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:27
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