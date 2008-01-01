Кому достанется путевка в еврокубки? Прямая трансляция последнего тура КПЛ-2020

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного, 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Сыграют "Окжетпес" - "Ордабасы" (начало - в 13:00 по времени Нур-Султана), "Кызыл-Жар СК" - "Астана" (13:00), "Шахтер" - "Тобол" (13:00), "Жетысу" - "Каспий" (18:00), "Тараз" - "Кайрат" (18:00). Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.



Если все призеры и неудачники КПЛ определились ("Кайрат" выиграл "золото", "Тобол" - "серебро", "Астана" - "бронзу", а "Окжетпес" вылетел в первую лигу), то вопрос об обладателе четвертой путевки в еврокубки по-прежнему остается открытым. За нее поборются "Шахтер" и "Ордабасы". Перед решающим туром карагандинцы, набрав 29 очков, занимают четвертое место, дающее право играть в еврокубках в следующем сезоне, а шымкентцы с минимальным отставанием идут на пятой строчке. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.



Напомним, что из первой лиги в КПЛ пробились "Актобе" и "Атырау". При этом ранее из-за финансовых трудностей с премьер-лиги снялся "Иртыш".