Атакующий дуэт от "Кайрата". Представлена символическая сборная 21-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала символическую сборную 21-го тура КПЛ.



При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.



Список 11 лучших футболистов таков:



Вратарь: Вадим Петров, "Кызыл-Жар СК"



5 отбитых ударов, 2 качественных сейва, 10 эффективных выходов из ворот - лучшего дебюта для молодого вратаря и не придумаешь. Вадим помог своей команде добыть нелегкую победу над "Кайсаром" (2:1). Индекс действий - 237.



Правый защитник: Дино Миканович, "Кайрат"



Миканович активно поддерживал атаки команды и сделал 8 точных навесов в штрафную. Дино хорошо действовал в обороне, одержав виктории в 60 процентах единоборств. Точность его передач составила 87 процентов. Также он записал в свой актив ассист. Индекс действий - 277.



Центральные защитники: Урош Радакович, "Астана"; Нуралы Алип, "Кайрат"



Балканский защитник "Астаны" выделялся чтением игровых эпизодов и точной игрой в пас. Так, он совершил 12 перехватов и 10 подборов мяча, а также 96 процентов точных передач. Нельзя не отметить и доминирование игрока в единоборствах - Урош выиграл 87 процентов борьбы. Индекс действий - 285.



Нуралы был эталоном надежности игры в обороне - он два раза чисто сыграл в отборе, а также он совершил 8 перехватов и 6 подборов. Надо отметить тот факт, что Алип был полезен в построении позиционных атак и контрвыпадов "Кайрата". Плюс ко всему игрок забил гол, уверенно реализовав пенальти. Индекс действий - 283.



Левый защитник: Дмитрий Шомко, "Астана"



Шомко был настырен и инициативен на левой бровке. Он обложил штрафную соперника навесами и добился своего, сделав выверенную передачу прямо под голевой удар партнера по команде. Нельзя не отметить хорошую работу игрока при обороне своих ворот - Дмитрий выиграл 86 процентов единоборств, 5 раз удачно перехватывал мяч и совершил 7 подборов. Индекс действий - 294.



Опорный полузащитник: Серикжан Мужиков, "Тобол"



Прошедший тур запомнился очередной хорошей игрой Мужикова. Серикжан создавал баланс в игре, управляя атаками "Тобола". При необходимости он обострял игру проникающими передачами в штрафную. Согласно статистике, хавбек три раза эффективно шел в обводку, 5 раз удачно действовал в отборе и отличился голевым пасом. Индекс действий - 304.



Правый полузащитник: Марин Томасов, "Астана"



Заряженность Марина на результат можно было увидеть в каждом эпизоде. Хорват нанес три удара в створ ворот, сделал 6 точных подач в штрафную и предпринял 10 попыток обострить игру за счет дриблинга. Также Томасов забил красивый гол и отдал одну голевую передачу. Индекс действий - 322.



Атакующий полузащитник: Арсен Хубулов, "Шахтер"



Хубулов - главное действующее лицо команды в атаке. Российский хавбек часто берет игру на себя, обостряя эпизоды за счет дриблинга и ударов из-за пределов штрафной. В прошедшем туре Арсен нанес по воротам соперника 6 точных ударов, два из них стали результативными. Индекс действий - 380.



Левый полузащитник: Руслан Валиуллин, "Тобол"



Валиуллин отвечал за всю бровку на левом фланге. Он выполнял большой объем работы, часто подключаясь к атакам своих партнеров. Игрок отыграл без серьезных ошибок. В его активе одна ключевая передача, 90 процентов выигранной борьбы, три перехвата и 6 подборов. Индекс действий - 276.



Нападающие: Артур Шушеначев, "Кайрат"; Абат Аймбетов, "Кайрат"



Шушеначев оказал существенное давление на оборону "Окжетпеса" (5:0). Форвард часто вступал в борьбу, хорошо действовал в подыгрыше и нанес три точных удара в створ ворот. Одна из попыток дала возможность Артуру достичь цели - забить гол. Индекс действий - 362.



Аймбетов много открывался в нужные зоны, брал игру на себя и отличился дублем в ворота соперника. В первом эпизоде Абат мастерски переиграл защиту на втором этаже, затем отправил мяч мимо вратаря, выйдя один на один. В целом чувствовалась легкость в движении Аймбетова, который эффективно использовал свободные зоны в защитных редутах оппонента. Индекс действий - 359.



Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного, 22-го тура. Сыграют "Окжетпес" - "Ордабасы", "Кызыл-Жар СК" - "Астана", "Шахтер" - "Тобол", "Жетысу" - "Каспий", "Тараз" - "Кайрат". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.