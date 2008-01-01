"Ордабасы" мимо еврокубков? Превью к последнему туру КПЛ-2020

Заключительный тур КПЛ-2020 хранит в себе лишь одну интригу - сумеет ли "Ордабасы" вернуть себе четвертую строчку или останется на следующий год без еврокубков? Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах шымкентцев обойти "Шахтер", а также о том, как может измениться турнирная таблица.



"Окжетпес" - "Ордабасы"



"Ордабасы" набрал 28 очков и на один балл отстает от "Шахтера". Шымкентцам помимо того, что нужно самим выигрывать у "Окжетпеса", также необходимо рассчитывать на потерю очков "горняками" в параллельном матче с "Тоболом", который в предыдущем туре досрочно обеспечил себе серебряные награды КПЛ-2020.



Матч начнется в 13:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе Алматы.



"Кызыл-Жар СК" - "Астана"



"Астана" по итогам предыдущего тура гарантировала себе бронзовые награды премьер-лиги текущего сезона, а "Кызыл-Жар СК" некоторое время назад обезопасил себя от вылета. В предстоящем туре петропавловцы имеют хорошие шансы поквитаться с "Астаной" за поражение в первом круге (0:4) и при благоприятном исходе обойти "Кайсар". Сейчас у северян, которые занимают восьмое место, 23 очка, а у кызылординцев - 24.



Матч, запланированный на поле Академии имени Сегизбаева, начнется в 13:00.



"Шахтер" - "Тобол"



В этом матче все в руках карагандинцев, которые могут остаться на четвертом месте и впервые с 2014 года обеспечить себе еврокубковую кампанию. Для этого "Шахтеру" непременно нужно побеждать.



"Горняки" сыграют с "Тоболом", который впервые с 2008 года завоевал "серебро" КПЛ. В первом круге костанайцы обыграли "Шахтер" со счетом 3:1.



Матч начнется в 13:00 на стадионе "Жас-Кыран".



"Жетысу" - "Каспий"



"Жетысу" уже не является кандидатом на попадание в тройку. Клуб занимает шестое место, набрав 25 очков. В случае успеха в матче с "Каспием" и поражения "Ордабасы" талдыкорганцы лишь настигнут шымкентцев.



"Каспий", набравший 17 очков и обеспечивший себе сохранение прописки в КПЛ, благодаря возможной победе и поражению "Тараза", имеет шанс поравняться с жамбылским клубом, который имеет 20 баллов и сыграет с "Кайратом".



Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало в 18:00.



"Тараз" - "Кайрат"



"Кайрат" нынешний триумфальный сезон начал противостоянием с "Таразом". Матч, сыгранный 7 марта в Алматы, сопровождался снегопадом и завершился трудной победой алматинцев. Теперь погода будет практически идентичной.



Матч пройдет на стадионе "Жас-Кыран". Начало в 18:00.







Напомним, "Кайрат" досрочно завоевал чемпионское звание, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" по итогам предыдущего тура завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства - дебютные в истории столичного клуба. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.