"Тихонову удалось выправить ситуацию". Эксперты проанализировали матчи "Астаны" на финише КПЛ

Бессменному гегемону казахстанской премьер-лиги "Астане" не удалось защитить титул в этом году, и клуб финиширует лишь на третьем месте. Прибавила ли команда при новом главном тренере Андрее Тихонове, что стало причиной поражения от "Шахтера" и насколько квалифицирован состав столичного клуба, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказали Павел Черепанов и Андрей Костогрызов.



В частности, казахстанские тренеры провели анализ недавних матчей столичного клуба:



"Команда могла остаться вообще без европейских соревнований. Было очень тревожно за команду поле проигранного матча с "Шахтером". Этому поражению есть объективные причины. Например, футболисты из зарубежных сборных вернулись в Алматы буквально за несколько часов до матча. Известно, что ждать и догонять, всегда сложно. Андрею Тихонову, его тренерскому штабу удалось на финише выправить ситуацию и оставить команду в Еврозоне.



Напомним, что мы уже анализировали качество игры "Астаны", начиная с момента прихода Тихонова в команду. По ней можно было видеть, какое "наследство" оставили Михал Билек и Пол Эшуорт. Анализ последних игр с "Кайсаром" и "Жетысу", по скорости продвижения мяча в атаку и реализации голевых моментов показывает, что удалось мобилизовать команду, существенно повысить качество игры и занять призовое место.



Это должно было случиться, так как в клубе собраны квалифицированные футболисты. Их нужно было просто-напросто организовать и восстановить игровые связи, что и удалось Тихонову сделать. Тому наглядным подтверждением является красивый гол Томасова в ворота "Жетысу" после отличной передачи Шомко", - отметили учредители аналитической группы CreoSoccer.kz.







Напомним, что в заключительном, 22-м туре КПЛ "Астана" сыграет против "Кызыл-Жар СК".