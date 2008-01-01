Мяч в девятку ворот "Кайрата" и выстрел бомбардира. Какой лучший гол в 22-м туре КПЛ-2020

Vesti.kz завершают в сезоне-2020 рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках заключительного, 22-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.
Сергей Хижниченко ("Ордабасы")
Форвард "Ордабасы" на четвертой минуте матча с "Окжетпесом" открыл счет после затяжной, но стремительной атаки шымкентцев. Хижниченко пробил в касание после передачи Жоао Пауло.
Тарас Бондаренко ("Окжетпес")
Центральный защитник "Окжетпеса" в матче с "Ордабасы" забил гол после сольного прохода. Украинец таким образом сравнял счет - 1:1. Пусть это не спасло кокшетаусцев от поражения, но для игрока данной позиции такое действие достаточно редкое в футболе и, безусловно, заслуживает внимания.
Айбар Жаксылыков ("Жетысу")
Форвард "Жетысу" вновь отличился эффектным голом. На этот раз Жаксылыков отметился взятием ворот в матче с "Каспием", проявил изобретательность и высокое мастерство, находясь в штрафной актауского клуба в окружении соперников.
Аюб Бацуев ("Тараз")
Полузащитник "Тараза" забил единственный и победный гол в ворота "Кайрата", обработав мяч на линии штрафной и пробив точно в дальний угол.
Жоао Пауло ("Ордабасы")
Лучший бомбардир минувшего чемпионата на исходе матча с "Окжетпесом" установил окончательный счет. Бразилец получил передачу в глубине поля ближе к левому флангу и, приблизившись к штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол - 3:1.
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара";
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Ордабасы";
Двадцатый тур. Арман Нусип ("Каспий") - гол в ворота "Тараза";
Двадцать первый тур. Марин Томасов ("Астана") - гол в ворота "Жетысу".
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" впервые в истории завоевала бронзовые медали. "Шахтер" первый раз с 2014 года сыграет в еврокубках. Клуб занял четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.