Младенов покинул "Кайсар", или кто еще из тренеров может быть уволен в КПЛ

Матчи последнего тура пройдут 30 ноября.

Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:35
После ухода Стойчо Младенова из "Кайсара" в казахстанской премьер-лиге могут расстаться и с другими тренерами, сообщает KazFootball.kz

Отмечается, что у Младенова завершился срок контракта с кызылординским клубом. Стороны не стали продлевать соглашение, тренер уже отправился на родину.

Близок к уходу из "Жетысу" Дмитрий Огай, перед которым ставилась задача по попаданию в тройку призеров или получению путевки в еврокубки. Тогда как команда перед заключительным туром занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице.

"Окжетпес" может оставить Андрей Карпович, под руководством которого клуб досрочно вылетел из премьер-лиги, хотя бюджет позволял бороться за более высокие места. 

Судьба Кахабера Цхададзе в "Ордабасы" будет зависеть от матча против "Окжетпеса" 30 ноября. Шымкентцы отстают от "Шахтера" на одно очко и могут остаться без еврокубков в следующем сезоне.

Андрей Тихонов также может покинуть "Астану", потому как его кандидатура рассматривалась только для того, чтобы столичный клуб доиграл сезон.

Отметим, что матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Жетысу ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Окжетпес ФК Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:35
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