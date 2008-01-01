Младенов покинул "Кайсар", или кто еще из тренеров может быть уволен в КПЛ

После ухода Стойчо Младенова
из "Кайсара" в казахстанской премьер-лиге
могут расстаться и с другими тренерами, сообщает KazFootball.kz
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Отмечается, что у Младенова завершился срок контракта с кызылординским клубом. Стороны не стали продлевать соглашение, тренер уже отправился на родину.
Близок к уходу из "Жетысу" Дмитрий Огай
, перед которым ставилась задача по попаданию в тройку призеров или получению путевки в еврокубки. Тогда как команда перед заключительным туром занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице.
"Окжетпес" может оставить Андрей Карпович
, под руководством которого клуб досрочно вылетел из премьер-лиги, хотя бюджет позволял бороться за более высокие места.
Судьба Кахабера Цхададзе
в "Ордабасы" будет зависеть от матча против "Окжетпеса" 30 ноября. Шымкентцы отстают от "Шахтера" на одно очко и могут остаться без еврокубков в следующем сезоне.
Андрей Тихонов
также может покинуть "Астану", потому как его кандидатура рассматривалась только для того, чтобы столичный клуб доиграл сезон.
Отметим, что матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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