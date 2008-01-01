Нидерландский футболист попрощался с дебютантом Лиги Европы от Казахстана

Полузащитник "Кайсара" Элвин Фортес попрощался с клубом и болельщиками, сообщает KazFootball.kz.



"Спасибо моим партнерам по команде, клубу, болельщикам за этот сезон, и удачи!" - сказал Фортес.



Легионер в текущем сезоне премьер-лиги провел 15 матчей и забил один гол.



"Кайсар" не сыграет в последнем туре чемпионата. Команда занимает седьмую строчку в таблице.



Если "Кызыл-Жар СК" переиграет "Астану" в 22-м туре 30 ноября, то кызылординцы опустятся на восьмое место.



Напомним, что "Кайсар" в прошлом году завоевал Кубок страны, что позволило "волкам" дебютировать в этом сезоне в Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии они проиграли кипрскому АПОЭЛу (1:4).