Кандидат в сборную Казахстана ушел из клуба КПЛ

В этом сезоне он провел всего пять матчей.

Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:23

Полузащитник "Шахтера" Асланбек Какимов покинул карагандинский клуб и стал свободным агентом, сообщает Meta-ratings.kz.

В текущем сезоне за "горняков" 27-летний футболист сыграл всего пять матчей и не отметился голевыми показателями.

"Шахтер" не стал продлевать с ним контракт. Какимов даже не попал в заявку на матч против "Каспия".

Ранее сообщалось, что "Актобе" намерен вернуть своего воспитанника. В составе "красно-белых" он становился одним из лучших ассистентов лиги и привлекал внимание тренерского штаба сборной Казахстана.

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Шахтер ФК Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 22:23
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