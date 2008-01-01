Кандидат в сборную Казахстана ушел из клуба КПЛ

Полузащитник "Шахтера" Асланбек Какимов покинул карагандинский клуб и стал свободным агентом, сообщает Meta-ratings.kz.

В текущем сезоне за "горняков" 27-летний футболист сыграл всего пять матчей и не отметился голевыми показателями.

"Шахтер" не стал продлевать с ним контракт. Какимов даже не попал в заявку на матч против "Каспия".

Ранее сообщалось, что "Актобе" намерен вернуть своего воспитанника. В составе "красно-белых" он становился одним из лучших ассистентов лиги и привлекал внимание тренерского штаба сборной Казахстана.