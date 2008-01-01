Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году

Стало известно, состоится ли в следующем году матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в предстоящем 2021 году матч за Суперкубок Казахстан не будет включен в календарь сезона.



В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, в которой фигурируют сроки проведения и команды-участники матча за Суперкубок-2021, сообщаем, что организация данного матча не планируется в связи с тем, что в текущем сезоне не был разыгран Кубок Казахстана", - говорится в заявлении ПФЛК.

Напомним, чемпионом КПЛ сезона-2020 досрочно стал "Кайрат". Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.