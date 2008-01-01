Лучший бомбардир "Кайрата" покинул клуб КПЛ

Нападающий "Кызыл-Жар СК" Момоду Сисей получил травму и покинул расположение петропавловской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил повреждение в матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги против "Жетысу" (2:1) и был вынужден покинуть поле уже на 17-й минуте встречи.

С тех пор, форвард трижды попадал в заявку на игры, но на поле так и не появился. Клуб не стал продлевать контракт с Момоду до конца сезона.

В текущем сезоне Сисей провел 15 матчей и забил один гол.

С 2013 по 2015 годы форвард выступал за "Кайрат" и был лучшим бомбардиром команды - в 46 матчах забил 18 мячей.