"Это большое и важное достижение". Бабаян - о втором месте в КПЛ и играх в одной локации

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян поделился своими эмоциями от игры с "Таразом" в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу.



Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба. Победный результат позволил "Тоболу" досрочно стать серебряным призером КПЛ.



"Это был очень эмоциональный и нервный матч, как и ожидалось. Чувствовалось определенное давление, потому что мы хотели стать вице-чемпионами сейчас, не хотели откладывать это до последнего тура. Самое главное, что мы добились победы и заработали звание вице-чемпионов страны.



Я хотел бы поздравить в первую очередь болельщиков футбольного клуба "Тобол" с "серебром". Думаю, это большое и важное достижение для всего костанайского футбола. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией в мире, наши болельщики не могли поддерживать "Тобол" на стадионах физически, но мы чувствовали их поддержку на протяжении всего сезона. Когда команде было тяжело, самые преданные болельщики были с нами. Мы это чувствовали, за что им огромная благодарность. Это "серебро" мы посвящаем именно нашим болельщикам.



Также я хотел бы сказать большое спасибо нашим футболистам. Они бились, оставляли все силы на поле ради "Тобола". Мы говорили игрокам с первого дня, что нет ничего невозможного. Если у нас будeт дисциплина и характер, то можно играть с любым соперником.



Было сложно на протяжении всего сезона в психологическом плане, потому что мы находились вдали от Костаная. Играли в одной локации. Все это оставило отпечаток на подготовке команды и эмоциональном фоне. Но мы выдержали это испытание и в трудной борьбе с серьезными конкурентами завоевали серебряные медали. До этого матча мы боролись с "Астаной", а эта команда строилась последние 7-8 лет, костяк "Ордабасы" тоже выступает уже больше трех лет в таком составе. Не будем забывать и о других - "Кайсар", "Жетысу", у всех были высокие задачи на этот сезон.



По сути, у нас строилась новая команда. Большое число новых игроков, новый тренерский штаб. То, как мы провели последние пять-шесть игр, говорит о том, что мы двигались в правильном направлении. Команда росла, прибавляла и научилась правильно реагировать на многие вещи.



Спасибо всем сотрудникам клуба, всем тем людям, которые имеют непосредственное участие в этом результате. Спасибо вам всем! Это наша общая победа!" - приводит его слова пресс-служба клуба.



Отметим, что матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.