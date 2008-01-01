Догнать Вагнера Лава. Как Сотириу ведет борьбу в гонке бомбардиров

Нападающий "Астаны" Пиерос Сотириу разбавил топ-5 бомбардиров КПЛ-2020. Киприот нашел свою игру под конец чемпионата. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист может улучшить позицию в гонке бомбардиров, скрасив провальный сезон в исполнении столичного клуба.



Сотириу резво начал выступление за "Астану", принеся победу клубу в Суперкубке Казахстана. На данный момент это последний трофей столичной команды.



В стартовавшем в марте чемпионате страны киприот отметился дублем в первом туре. А затем как отрезало. Он не забивал в КПЛ на протяжении шести матчей кряду. Если смотреть с точки зрения сроков, то из-за карантинных мер и остановок чемпионата голевая засуха легионера "Астаны" составила более полугода. Следующий гол киприота в премьер-лиге случился в матче девятого тура против "Шахтера".



После этого счет Сотириу не пополнялся на протяжении девяти встреч подряд. Лишь в матче 20-го тура против "Кайсара" он сумел отметится дублем, а в 21-м туре его гол принес "Астане" победу над "Жетысу" и надежду на "серебро", которую чуть позже ликвидировал "Тобол".







Сейчас у Сотириу шесть мячей. Киприот сравнялся по голам со своим одноклубником Рунаром Мар Сигурьонссоном. Исландец долгое время был лучшим бомбардиром "Астаны" в текущем сезоне.



Отметим, что Сотириу может в последнем туре как минимум поравняться с Вагнером Лавом и Элгуджей Лобжанидзе. От показателей бразильца и грузина его отделяет один гол. Примечательно, что Лав и Лобжанидзе не смогут помешать Сотириу обойти себя. По имеющейся информации, бразилец уже на родине, а экс-форвард "Кайсара" покинул клуб после истечения контракта.



В последнем туре "Астана" 30 ноября сыграет с "Кызыл-Жар СК".



Отметим, лучшим бомбардиром КПЛ-2020 сейчас является форвард "Ордабасы" Жоао Пауло. На его счету 11 голов. На втором месте нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов, забивший десять мячей.



Напомним, "Астана" завоевала бронзовые медали. Награда этого достоинства - первые в истории столичного клуба. "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" досрочно стал серебряным призером, впервые заняв второе место за 12 лет. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.