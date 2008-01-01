Сумасшедший удар Томасова и чудо-комбинация "Кайсара". Какой лучший гол 21-го тура КПЛ-2020?

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках 21-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.
Арсен Хубулов ("Шахтер")
Полузащитник "Шахтера" в матче с "Каспием" отметился дублем. На 38-й минуте Хубулов утроил преимущество "горняков" после сольного прохода и удара в угол ворот соперника.
Роман Муртазаев ("Тобол")
Нападающий "Тобола" на 82-й минуте матча с "Таразом" (2:0) установил окончательный счет. Муртазаев получил передачу, продвинулся в свободную зону и поразил ближний угол ворот соперника.
Абат Аймбетов ("Кайрат")
Нападающий алматинцев в матче против "Окжетпеса" (5:0), который был сыгран в марте, отличился дважды. На 52-й минуте Аймбетов во время проникающей передачи отлично сориентировался на линии штрафной и пробил точно в угол.
Елжас Алтынбеков ("Кайсар")
Многоходовая комбинация "Кайсара" в матче с "Кызыл-жар СК" привела к голу Алтынбекова. К слову, это взятие ворот не позволило кызылординцам даже набрать очко, но мяч 27-летнего игрока и предшествующая многоходовка получились классными.
Марин Томасов ("Астана")
Хорватский полузащитник "Астаны" на 61-й минуте матча с "Жетысу" сравнял счет. Томасов пробил с лета после диагональной передачи в исполнении Шомко. В дальнейшем, столичный клуб одержал волевую победу и занял итоговое третье место.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара";
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Ордабасы";
Двадцатый тур. Арман Нусип ("Каспий") - гол в ворота "Тараза".
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства первые в истории столичного клуба. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.