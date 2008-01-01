Определились все призеры КПЛ-2020

Ранее был выявлен неудачник сезона.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:29
По итогам 21-го тура определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, стали известны обладатели серебряных и бронзовых медалей. Так, "Тобол", переиграв в отчетном туре "Тараз" (2:0), стал вторым в чемпионате, тогда как третье место досталось "Астане". Чемпионское звание ранее выиграл "Кайрат".

При этом в первую лигу вылетел кокшетауский "Окжетпес", а оттуда в премьер-лигу вышли "Актобе" и "Атырау". Также из-за финансовых проблем с КПЛ снялся павлодарский "Иртыш".

Матчи заключительного 22-го тура пройдут 30 ноября. Сыграют "Жетысу" - "Каспий", "Кызыл-Жар СК" - "Астана", "Окжетпес" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кайрат", "Шахтер" - "Тобол". В этих играх турнирное значение будет иметь для "Шахтера" и "Ордабасы", претендующие на четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы. Более подробно с таблицей можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:29
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