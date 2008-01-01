"Тобол" победил в матче с удалением и выиграл борьбу у "Астаны" за "серебро" КПЛ

"Тобол"
выиграл у "Тараза"
и стал обладателем серебряных медалей по итогам 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.
На 24-й минуте рефери встречи назначил пенальти за игру рукой Максата Амирханова, которого сразу же удалил. К "точке" подошел Азат Нургалиев и безукоризненно исполнил 11-метровый удар.
После перерыва "Тобол" закрепил свое преимущество. Правда, это сделал под занавес матча, когда точный удар на 82-й минуте удался Роману Муртазаеву.
Победа позволила подопечным Григория Бабаяна забронировать за собой второе итоговое место за тур до завершения чемпионата.
Таким образом, определились все призеры КПЛ-2020. "Кайрат" ранее досрочно стал победителем национального турнира, "Тобол" - второй, а третье место осталось за "Астаной".
Матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября.