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Тренер "Жальгириса" раскрыл правду о переговорах с "Актобе" и высказался о казахстанском футболе

Он привел свой клуб к чемпионству.

Тренер "Жальгириса" раскрыл правду о переговорах с "Актобе" и высказался о казахстанском футболе
Алексей Бага. Фото: by.tribuna.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Алексей Бага назывался одним из главных кандидатов на пост вернувшегося в премьер-лигу "Актобе". 39-летний белорусский специалист в интервью KazFootball.kz рассказал, был ли интерес к его персоне со стороны казахстанского клуба и о своих планах на будущее.

- Алексей Анатольевич, с чемпионством "Жальгириса". Сначала белорусские, а затем казахстанские журналисты сватали вас в "Актобе"?

- Спасибо за поздравление! Нет, никакого обращения не было. Я долгое время находился в Вильнюсе, даже домой не мог попасть. Я даже чисто технически не мог ни с кем встретиться.

- Встречались ли вы с руководством клуба?

- Звонки футболистам и тренерам - это нормальное явление в футболе. Звонят агенты, представители клубов. Но я прочитал, что встречался с представителями "Актобе" в Москве. Каким образом я мог выехать и встретиться, если постоянно находился в Вильнюсе. Шел чемпионат, к тому же "золотой" матч был на носу. Скажу, что это выдумки.

- Что в целом можете сказать о казахстанском футболе?

- Наблюдаем, потому что там играют наши футболисты. Сборные наши встречались. "Астана" несколько лет назад пошумела в Европе, привозила гранды. Сейчас у нее, наверное, идет перезагрузка. Добротный уровень, хорошие футболисты, квалифицированные легионеры. Но там я не работал, и много говорить и рассуждать об уровне казахстанского футбола не могу.

- Есть ли заинтересованность со стороны казахстанских клубов и интересен ли вам Казахстан?

- Ничего не было. Никто не звонил и не связывался. Мы были заняты борьбой за чемпионство и у меня не было морального права вести какие-то переговоры.

- Если переедете в Казахстан, то матчи против таких команд, как ПСВ, "Челси", "Арсенал" может и не быть?

- Да, сегодня ты можешь играть в Лиге чемпионов, а завтра не знаешь, где окажешься. Тем более нынешний год оказался тяжелым из-за пандемии. Не было рейсов, люди умирают, чемпионаты приостанавливались. Так или иначе, нельзя загадывать где завтра окажешься. Перед любым предложением, взвешиваешь, что приобретешь, чего можешь лишиться. У меня семья, трое детей, школы, детсады. Взять и переехать в другую страну, не так-то просто. Тем не менее, решение будет взвешенное и обдуманное.

- Исполнительный директор "Жальгириса" Вилма Венсловайтене сообщила о том, что вы еще имеете год контракта с литовским клубом.

- Да, есть действующий контракт, я наемный работник. Мы провели в футбольном плане очень хороший 2020 год. Намечается интересный 2021 год. В чемпионате планируется участие десяти команд, будет больше игр. Старт в Лиге чемпионов. Сейчас все мои мысли о "Жальгирисе" и я не могу подвести людей. Но даже в крайнем случае, сядем решать все с клубом.

Ранее сообщалось, что Бага подпишет с "Актобе" двухлетний контракт с возможным продлением. "Красно-белые" вернулись в КПЛ спустя год после вылета в первую лигу.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Актобе ФК

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