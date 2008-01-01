Появились новые подробности по главному тренеру "Актобе"

Белорусский специалист Алексей Бага
, которого ранее сватали в "Актобе"
, продолжит руководить "Жальгирисом"
, сообщает телеграм-канал Белорусский Футбол
.
Отмечается, что директор "Жальгириса" Вилма Венсловайтене в интервью литовским СМИ рассказала, что контракт Баги с клубом действует еще один сезон.
"Тренер имеет контракт еще на год. Сам он заверил, что никаких конкретных предложений ему не поступало. В клуб также не поступали запросы о тренере. Поэтому его сообщения об уходе я бы назвала "информационным мусором", на который мы не обращаем внимания.
С другой стороны, если есть интерес, можно порадоваться, что наши тренеры востребованы. Через несколько дней после окончания сезона мы встретились с тренером. Обсудили сезон, поговорили о составе на предстоящий сезон, представили потенциальных кандидатов. Мы договорились, что если в клуб поступят предложения о его уходе, мы рассмотрим их к середине декабря. Этот вопрос не будет обсуждаться позже, поскольку мы готовимся к новому сезону", - сказала Венсловайтене.
Ранее сообщалось
, что 39-летний Бага подпишет с "Актобе" двухлетний контракт с возможным продлением. Как известно, "красно-белые" вернулись
в КПЛ спустя год после вылета в первую лигу.