"Кайсар" с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ

В активе "волков" 24 очка.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:52
"Кайсар" уступил "Кызыл-Жар СК" в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

Первыми успеха добились петропавловцы - на 20-й минуте Максим Скорых убежал один к воротам и не оставил никаких шансов Нуримжану Салайдину. Кызылординцы ответили точным ударом Елжаса Алтынбекова на 44-й минуте.

После перерыва, на 79-й минуте, защитник молодежной сборной Казахстана Алибек Касым принес победу "Кызыл-Жар СК".







Для "Кайсара" это был последний матч в чемпионате, тогда как "Кызыл-Жар СК" заключительную игру в сезоне проведет с "Астаной" 30 ноября.

После этой встречи "волки" с 24 очками расположились на седьмом месте, а североказахстанцы, набрав 23 балла, оказались на восьмой позиции.

Отметим, что кызылординскими футболистами в минувшем поединке руководил тренер-аналитик Канат Шеримбетов, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Стойчо Младенова. 

Напомним, по итогам нынешнего сезона КПЛ покинет "Окжетпес". "Золото" досрочно завоевал "Кайрат". "Астана" и "Тобол" ведут борьбу за "серебро". Также пока не определен обладатель "бронзы".
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:52
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