"Кайсар" с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ

"Кайсар"
уступил "Кызыл-Жар СК"
в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.
Первыми успеха добились петропавловцы - на 20-й минуте Максим Скорых
убежал один к воротам и не оставил никаких шансов Нуримжану Салайдину. Кызылординцы ответили точным ударом Елжаса Алтынбекова
на 44-й минуте.
После перерыва, на 79-й минуте, защитник молодежной сборной Казахстана Алибек Касым
принес победу "Кызыл-Жар СК".
Для "Кайсара" это был последний матч в чемпионате, тогда как "Кызыл-Жар СК" заключительную игру в сезоне проведет с "Астаной" 30 ноября.
После этой встречи "волки" с 24 очками расположились на седьмом месте, а североказахстанцы, набрав 23 балла, оказались на восьмой позиции.
Отметим, что кызылординскими футболистами в минувшем поединке руководил тренер-аналитик Канат Шеримбетов, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода
из клуба Стойчо Младенова.
Напомним, по итогам нынешнего сезона КПЛ покинет "Окжетпес". "Золото" досрочно завоевал "Кайрат". "Астана" и "Тобол" ведут борьбу за "серебро". Также пока не определен обладатель "бронзы".