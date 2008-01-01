"Шахтер" разгромил "Каспий" и вытеснил "Ордабасы" из зоны еврокубков

ФК "Шахтер" одержал победу над "Каспием" в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу карагандинского клуба.

Три гола были забиты футболистами "Шахтера" в первом тайме. Сначала на 18-й минуте счет открыл российский полузащитник Арсен Хубулов.

На 27-й минуте закрепил успех "горняков" казахстанский форвард Айдос Таттыбаев.

На 38-й минуте Хубулов оформил дубль.

Точка во встрече была поставлена на 89-й минуте. Четвертый гол в ворота актауской команды забил вышедший на замену казахстанский полузащитник Жан-Али Пайруз.

Набрав три очка, "Шахтер" поднялся с пятого места турнирной таблицы на четвертое, вытеснив из зоны еврокубков шымкентский "Ордабасы".

С турнирной таблицей КПЛ можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, по итогам сезона-2020 КПЛ покинет кокшетауский "Окжетпес". "Золото" досрочно завоевал "Кайрат". "Астана" и "Тобол" ведут борьбу за "серебро". Также пока пока не определен обладатель "бронзы".

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