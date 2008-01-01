"Ордабасы" пообещал многомилионную сумму "Каспию" за победу над "Шахтером" - источник

"Ордабасы" пообещал выделить 20 миллионов тенге "Каспию" за победу над "Шахтером", сообщает телеграм-канал "Гол емес!".

Клубы из Шымкента и Караганды ведут борьбу за попадание в еврокубки. В случае победы "горняки" будут опережать шымкентцев на одно очко.

"При этом, поговаривают, "Ордабасы" может повлиять и на работу своего земляка, рефери Фурката Атажанова, который будет судить матч между "Шахтером" и "Каспием".

Напомним, матч "Каспий" - "Шахтер" состоится сегодня, 27 ноября, в рамках предпоследнего 21-го тура КПЛ. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция матчей 21-го тура за "серебро" и "бронзу" КПЛ

"Астана", "Ордабасы" и "Шахтер". Кому достанется "бронза" КПЛ-2020?