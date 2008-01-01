"За "Кайрат" не стыдно, а за сборную - стыдно". Боранбаев высказался о необходимости отставки КФФ

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев раскритиковал работу Казахстанской федерации футбола. В интервью "Каравану" он высказался о провальном выступлении национальной и молодежной сборных, о непонятном выборе тренеров и ответил на вопрос, готов ли сам встать у руля КФФ.

- В Казахстане вновь говорят о проблемах в футболе: клубы не играют в групповом раунде еврокубков, сборная - последняя в своей группе в Лиге наций, а молодежка и вовсе проиграла Фарерским Островам. Наш футбол катится в пропасть?

- Мне стыдно за все это. За "Кайрат" не стыдно, а за то, что происходит со сборной, - стыдно. Приглашаются непонятные футболисты, назначаются непонятные тренеры. Пусть за это отвечает федерация! А то, что я вижу, - это неуважение к казахстанским болельщикам. И полное отсутствие понимания развития футбола.

- Назначение тренера сборной - как это должно происходить?

- Члены исполкома не знают, как там, в федерации, принимают решение, по каким критериям. У нас в "Кайрате" подобное невозможно. Тренер, чтобы перейти на другую ступень, оценивается сразу по многим показателям. И кота в мешке не ищем никогда.

Когда мы построили инфраструктуру, возник вопрос: что делать дальше? В какой футбол мы хотим играть? Мы начали анализировать. И пришли к выводу: играем медленно. Все в Казахстане играют медленно. Этим мы отличаемся от Европы. И тогда мы начали изучать европейский опыт. Мы нашли свой идеал - высокий прессинг, атлетический футбол. Исходя из этого, начали искать тренеров, которые могли бы привить эту философию. Считаю, что такого тренера мы нашли. Какого тренера ищут для сборной, я так и не понял.

- Сколько правды в словах о том, что вы спите и видите, как станете президентом Федерации футбола Казахстана?

- Адильбек Джаксыбеков лично предлагал мне этот пост два раза. Я отказался. У меня нет этого желания вообще. Особенно сейчас: есть "Кайрат", в который я вкладываю душу, силы, деньги, и работы мне хватает.

- Что, на ваш взгляд, должно измениться в работе ФФК?

- Я, скорее всего, ошибаюсь. Но на их месте я бы ушел в отставку. Потому что футбол в Казахстане не развивается. И виновны в этом явно не тренеры.

- Кто должен быть президентом Федерации футбола Казахстана?

- Не знаю. Это должно решаться коллегиально. Но этим человеком точно буду не я.

Напомним, в этом году "Кайрат" досрочно выиграл "золото" КПЛ.