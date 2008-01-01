"Астана" победила "Жетысу" и сохранила шансы завоевать "серебро" КПЛ

"Астана" одержала победу над "Жетысу" в матче предпоследнего 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Автором первого гола во встрече стал белорусский защитник талдыкорганцев Андрей Залеский, отличившийся на четвертой минуте.

Футболисты "Астаны" отыгрались во втором тайме. Сначала на 61-й минуте счет сравнял ховартский полузащитник Марин Томасов. А затем на 81-й победный гол забил форвард сборной Кипра Пиерос Сотириу.

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Набрав три очка, "Астана" сохранила шансы завоевать "серебро" КПЛ. Для этого команде надо выиграть и последний матч сезона. При этом чтобы "Тобол" проиграл две свои оставшиеся встречи, первая из которых пройдет сегодня и начнется в 18:00 по столичному времени.

Напомним, "Астана" была чемпионом КПЛ предыдущие шесть сезонов. Но в этом году "золото" впервые за 16 лет взял алматинский "Кайрат".